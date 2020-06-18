شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ممطرة ورياح وغبار على المناطق الساحلية.. توقعات الأرصاد لطقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غداً الجمعة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن السماء ستكون غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وأضافت أن وادي الدواسر وشرورة ستسجلان أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة، بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل طريف و القريات أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.