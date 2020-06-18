فيسبوك تحذف إعلانات حملة ترامب.. وتستهجن "المثلث الأحمر"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها حذفت منشورات وإعلانات نشرتها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتهاكها سياستها الخاصة بمكافحة الكراهية.

وتعرض الإعلانات مثلثا أحمر مقلوبا ونصا يطلب من المستخدمين التوقيع على التماس ضد حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية. Advertisements وقال جوناثان غرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير في تغريدة على تويتر اليوم الخميس "استخدم النازيون مثلثات حمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين في معسكرات الاعتقال. استخدامها للهجوم على خصوم سياسيين مسيئ للغاية". وقال متحدث باسم فيسبوك "سياستنا تمنع استخدام رمز استخدمته جماعة محظورة تروج للكراهية لتحديد سجناء سياسيين، دون سياق يندد أو يتناول الرمز". وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني "المثلث الأحمر المقلوب رمز استخدمته أنتيفا ولذلك أدرج في إعلان عن أنتيفا".

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