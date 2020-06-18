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السعودية تعلن إعادة فتح مساجد مكة المكرمة

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وبحسب صحيفة "سبق" ، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة؛ جميع مساجد وجوامع العاصمة المقدسة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب ما فرضته جائحة .

© REUTERS / AHMED YOSRI

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مساجد مكة؛ السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.

وقامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسات الصيانة والنظافة وتشغيل المساجد والجوامع في مكة، والتي بدورها تقوم بالتعقيم المستمر منذ إيقاف الجمعة والجماعة.

ولا يزال العمل متواصلا على تنفيذ المبادرة التطوعية الاجتماعية في مساجد مدينة مكة، بمشاركة عدة جهات، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في 31 مايو/أيار 2020، في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين الأحد المقبل.

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