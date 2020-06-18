إيران: اغتيال سليماني لم يغير سياساتنا الداعمة لسوريا

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين جهانغيري ورئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، اليوم الخميس.
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وأضاف أن "اغتيال اللواء قاسم سليماني لم يُحدث أي تغيير في سياسات إيران الداعمة لسوريا".
وكان رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس بحث مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سوريا والعراق حسن دنائي، الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة العقوبات الأمريكية وقانون "قيصر".
يذكر أن وزارة الخارجية السورية أكدت أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى "قانون قيصر" تكشف "تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية".
كما عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن إدانة بلاده لوضع وتنفيذ قانون قيصر ضد سوريا، معتبراً القانون الأمريكي "مخالفا للقوانين الدولية والأصول الإنسانية".
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