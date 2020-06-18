تخفيف قيود كورونا في ليبيا والكويت وتشديدها بكردستان العراق

إسطنبول/ الخليج 365- ليبيا أعلنت استثناء بعض الأنشطة الخدمية من الإقفال العام خلال حظر التجوال

- الكويت تعدل وقت حظر التجول الجزئي، ليكون من الساعة السابعة مساءً، حتى الخامسة صباحاً

- إقليم كردستان شمالي العراق يعيد إغلاق الأسواق والأماكن العامة حتى الأول من يوليو المقبل

أعلنت ليبيا والكويت الخميس، تخفيف قيود حظر التجول المفروضة للوقاية من انتشار كورونا، فيما أعاد إقليم كردستان شمالي العراق إغلاق الأسواق والأماكن العامة بعد ارتفاع نسبة التفشي.

وأعلنت الحكومة الليبية في بيان، استثناء بعض الأنشطة الخدمية، من الإقفال العام خلال حظر التجوال المفروض لمكافحة كورونا.

وأضاف البيان أن الأنشطة المسموح لها ممارسة أعمالها هي: "محلات المواد الغذائية، المصارف، محطات الوقود، المخابز، المحلات الصغيرة والمكاتب".

ولفت إلى أنه يجب على المواطنين وأصحاب المحلات الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والمحافظة على التعقيم بغسل الأيدي وتوفير المعقمات.

كما يمنع نزول أصحاب السيارات من مركباتهم خلال تعبئة الوقود في المحطات، مع التأكيد على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين للتعليمات، وفق البيان.

وحتى مساء الخميس، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ"كورونا" في ليبيا، إلى 484، بينها 10 وفيات، و76 متعاف.



والأربعاء، قررت الحكومة الليبية، فرض حظر تجوال شامل، خلال يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.



وأوضح المجلس، في بيان، أن الحظر في باقي أيام الأسبوع، سيبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي.

في السياق، أعلنت الكويت، تخفيف ساعات حظر التجوال ابتداء من 21 يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، في إطار متابعة تقارير الجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

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وبحسب الوكالة الرسمية، قال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، إن المجلس قرر تعديل وقت حظر التجول الجزئي، ليكون من الساعة السابعة مساءً، حتى الخامسة صباحاً.

وأضاف أن المجلس قرر رفع العزل التام المفروض على مناطق "حولي، والنقرة، وميدان حولي، وقطع خيطان" اعتباراً من صباح الأحد.

وكانت الكويت، فرضت حظر تجول شامل منذ 10 مايو/ أيار الماضي، لمواجهة تفشي كورونا.

وحتى الخميس، بلغت إجمالي الإصابات في الكويت، 38 ألفا و74، بينها 308 وفيات، و29 ألفا و512 حالة تعاف.

أما في إقليم كردستان شمالي العراق، أعادت السلطات إغلاق الأسواق والأماكن العامة في محافظة إربيل حتى الأول من يوليو/تموز المقبل.

ويأتي قرار الإغلاق، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا بشكل واسع، بعد تخفيف قيود "كورونا"، بإعادة فتح الأسواق والمحلات التجارية منذ 3 يونيو/حزيران.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بكورونا في الإقليم إنه "بسبب تفشي الفيروس بشكل واسع في أربيل، تقرر الإبقاء على منع التجوال بين المحافظات".



وأوضحت غرفة العمليات في بيان أن "جميع الأسواق والأماكن العامة، ستغلق ماعدا الصيدليات، كما تبقى أبواب الجوامع مغلقة".

من جهته، قال وزير الصحة في إقليم كردستان سامان برزنجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن "نسبة الاصابة بكورونا ارتفعت إلى 51%، فيما بلغت نسبة الوفيات 3.7% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأشهر المنصرمة".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان الخميس، إرتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في الإقليم إلى 3045 بينها 82 حالة وفاة، و1217 حالة شفاء.



فيما بلغ إجمالي الإصابات في العراق 25 ألفا 717 ، توفى منها 856 ، بينما تعافى 11 الفا و333، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.