تركيا: نتطلع لتعاون العراق في مكافحة "بي كا كا" الإرهابية

أنقرة/ الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده تنتظر من العراق التعاون والتوافق في مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في بيان أصدره أقصوي، الخميس، ردا على انتقاد الخارجية العراقية عمليات الجيش التركي ضد المنظمة الإرهابية شمالي العراق.

وأفاد أقصوي إن عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، اللتين ينفذهما الجيش التركي في شمال العراق، تستهدفان منظمة "بي كا كا" الإرهابية، التي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي، ووحدة أراضي العراق وسيادته.

Advertisements

وأضاف "ننتظر من جارنا العراق التعاون والتوافق معنا في مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية".

وفجر الأربعاء أعلنت الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "مخلب النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن المنظمة الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.