الجيش اليمني: مقتل قائد عسكري و3 ضباط بمعارك ضد الحوثيين

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل أحد قياداته العسكرية و3 ضباط في معارك خاضوها ضد مسلحي جماعة الحوثي.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه تم اليوم في مدينة مأرب (شرق) تشييع جثمان العميد الركن حميد بن منصور القائفي، مستشار قائد العمليات المشتركة (بوزارة الدفاع).



وأضاف أنه تم تشييع جثامين الرائد عبد الفتاح أبو راس، والملازم بلال محمد جابر، والملازم صلاح حميد.

وأشار أن الأربعة سقطوا "في معارك استكمال تحرير الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة".

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ولم يتطرق البيان إلى زمن أو مكان مقتل الضباط الأربعة، غير أن مواجهات عنيفة دارت خلال الأيام الماضية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بين الجيش والحوثيين، خلفت خسائر بشرية من الطرفين.



ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.



وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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