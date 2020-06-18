الحكومة الليبية تهنئ تركيا على انتخابها لرئاسة الجمعية العامة

وليد عبد الله / الاناضول

هنأت وزارة الخارجية الليبية، الخميس، تركيا على انتخابها لرئاسة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية محمد سيالة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حسب بيان للوزارة.

من جانبه قدم تشاووش أوغلو شكره للحكومة الليبية لحسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها الوفد التركي الهام الذي زار طرابلس، الأربعاء، والمباحثات الهامة والناجحة التي أجراها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والوزراء المختصين بملفات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



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ومن المنتظر أن يستلم السفير التركي فولكان بوزكير، المنصب من رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، لفترة تستمر حتى الشهر نفسه من العام 2021.



يشار أن بوزكير ولد عام 1950 في العاصمة التركية أنقرة، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة أنقرة، ليعمل نائباً للقنصل التركي العام في "شتوتغارت".



كما شغل مناصب أخرى، منها ممثل تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي ونائباً للأمين العام للاتحاد الأوروبي، ونائباً لمستشار شؤون الاتحاد في الخارجية التركية، ورئيس الهيئة البرلمانية للمجلس الأوروبي.



وتولى منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

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