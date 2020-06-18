كورونا.. 23 إصابة في الصومال و14 بالأردن

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الصومال، الخميس، تسجيل 23 إصابة بكورونا، ورصد الأردن 14 إصابة بالفيروس.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، شفاء 11 مصابا من الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الصومالية، بتسجيل 23 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 39 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و719؛ منها 88 وفاة، و724 حالة تعاف.

Advertisements

وفي الأردن، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 14 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 4 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف وحالة واحدة، منها 9 وفيات، و697 حالة تعاف.

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية شفاء 11 مصابا من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات استقر عند 72، منها حالة وفاة واحدة، و56 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و511 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 453 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و454 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.