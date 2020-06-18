إجلاء 3 آلاف مدني إثر حريق هائل جنوبي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن الدفاع المدني العراقي، الخميس، إجلاء 3 آلاف مدني من 600 منزل، جراء حريق هائل في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقالت مديرية الدفاع المدني (تتبع الداخلية) في بيان، إن "فرق الدفاع المدني بذلت جهود مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة لتتمكن من إجلاء 3 آلاف مواطن من منطقة عين تمر في محافظة كربلاء بعد أن طوقت النيران نحو 600 منزل".

وأوضحت أن "النيران التهمت مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تُقدر بـ250 دونما".

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ولفتت إلى أن "الرياح في المنطقة ساعدت على انتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل صُعب معها السيطرة عليها بادئ الأمر".

وذكرت المديرية أنها تمكنت من السيطرة على الحريق بعدما جرى إسناد فرق الأطفاء في كربلاء بفرق إطفاء من محافظتي النجف وبابل (جنوب)



وأعلنت المديرية، الشهر الماضي، إحتراق أكثر من 100 ألف دونم من المحاصيل الزراعية خلال شهر في محافظات وسط وشمال وجنوب البلاد، للفترة من 21 أبريل/نيسان ولغاية 22 مايو/أيار.

ويتهم مزارعون مسلحي تنظيم "داعش" وجهات غير محددة بإضرام النيران في حقول القمح والشعير خلال فترة الحصاد؛ لمنع البلاد من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.