"حماس" تدعو لرفض استقبال مسؤولين إسرائيليين بالدول العربية

محمد ماجد/ الخليج 365

دعت حركة "حماس"، الخميس، الدول العربية والإسلامية إلى رفض استقبال مسؤولين إسرائيليين أو التطبيع معهم.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، تعقيبا على اعتزام رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، الاجتماع مع زعماء ومسؤولين عرب لمناقشة تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.

وقال القانوع، إن "جولة كوهين خطيرة وتمثل جريمة بحق شعبنا الفلسطيني في حال تمت، وهو ما يوجب على الدول العربية والإسلامية رفضه، وإغلاق كافة الأبواب في وجه الاحتلال وقادته".

وأضاف أن الجولة "محاولة فاشلة لتمرير خطة الضم ونيل شرعية مزيفة على أرضنا الفلسطينية".

واعتبر القانوع، أن "استقبال قادة الاحتلال في العواصم العربية والإسلامية خنجر مسموم في ظهر شعبنا".

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والأحد الماضي، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ "كوهين يعتزم إجراء محادثات مع زعماء ومسؤولين في دول عربية من بينها مصر والأردن، بهدف مناقشة وفهم مواقف هذه الدول حيال خطة الضمّ".

ويهدف يوسي من الاجتماعات، إلى تخفيف حدة ردود أفعال هذه الدول تجاه خطوة الضمّ، وفق ذات المصدر.

ولم تحدد القناة أسماء المسؤولين أو الزعماء الذين يعتزم رئيس "الموساد" الاجتماع معهم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصر والأردن على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءا من مطلع يوليو/ تموز، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عرفت بـ"صفقة القرن" رحبت بها تل أبيب ورفضها الفلسطينيون.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.