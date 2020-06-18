ضبط 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر في النكاسة بمكة المكرمة

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية ، بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة كميات كبيرة من الكمامات القماشية مجهولة المصدر ، بحوزة عمالة وافدة .
أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد ، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 2000 كمامة قماشية مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة في النكاسة بمكة المكرمة ، تم إتخاذ اللازم و إتلاف الكمية كاملة وتسليم العمالة للجهات المختصة.
وإذ تؤكد الأمانة على المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين
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