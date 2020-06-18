الصحة توضح كيف تحمي نفسك خارج المنزل بعد العودة للحياة الطبيعية

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الدخول في مرحلة “عودة الحياة إلى طبيعتها” يعني ضرورة الالتزام بالإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص انتشار الفيروس.
وتابع بأن المرحلة القادمة تستوجب التقيد التام بالبروتوكولات الصحية خارج المنزل؛ لضمان الوقاية من الإصابة بالفايروس بإذن الله.
وأكد العبدالعالي أن أهم عنصر من عناصر الوقاية خارج المنزل هو التباعد الاجتماعي، فعلى الجميع الالتزام به وبركائزه الخمس، وهي: تجنب التجمعات، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة، وتجنب المصافحة، وغسل اليدين أو تعقيمهما.
وزاد بأن الالتزام بهذه العناصر الخمسة يعني تفعيل التباعد الاجتماعي وفق الطريقة الصحيحة، التي تضمن أن يكون الجميع بأمان عند العودة إلى الحياة الطبيعية.
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