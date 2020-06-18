أعمال صحة البيئة في مواجهة فيروس كورونا

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات – الإدارة العامة لصحه البيئة حملاتها اليومية على المحلات و الاسواق التجارية بمكة المكرمة ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان صحتهم وسلامتهم.

أوضح ذلك سعادة الدكتور بشير أبو نجم مدير عام صحه البيئة إن تلك الحملات تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الحملات الرقابية وفي اطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان .

وقد شكلت الإدارة العامة لصحة البيئة عدد من الفرق الميدانية بواسطة ( 45 ) من المراقبين الصحيين توزعت على (1807 ) جولة ميدانية ، وبين د/ بشير إن الجولات تأتي بمشاركة مع القطاعات المعنيه ب ( 2366 ) جولة تم من خلالها تحرير ( 152 ) مخالفة تكدس في الاسواق المركزيه و (81) مخالفة تكدس في مساكن العمال ، كما تم مخالفه ما يقارب ( 392 ) مركزاً تجاريًا لعدم وجود التدابير الصحيه المرتبطة بالفيروس وتم إشعار و إنذار ( 217 ) و أغلاق( 115 ) محلًا تجارياً ، كما تم مصادرة ( 1588 كجم )مواد مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأكد مدير عام صحة البيئة على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً إلى عدم التجمع ،والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.