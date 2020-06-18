شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة مهمة للوقاية من كورونا عند الذهاب للتسوق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عند الذهاب للتسوق. ومن أهم هذه النصائح: – لبس الكمامة قبل الدخول – تأكد من درجة الحرارة عند موظف الاستقبال – عقم يديك عند الدخول والخروج – البقاء ساعتين أو أقل فقط في المتجر – لا تتسوق في مجموعات – تعقيم السلال وعربات التسوق Advertisements – يمنع الفئات الأكثر عرضة للعدوى من الذهاب للأماكن العامة – استخدم السلالم بدل المصاعد – اترك مسافة مترين بينك وبين من حولك – لا تواجه الآخرين في المصاعد – استخدم الدفع الالكتروني – بعد العودة من التسوق طهر يديك ونظف السلع قبل الاستهلاك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 نصيحة مهمة للوقاية من كورونا عند الذهاب للتسوق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.