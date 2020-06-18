شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تبيع توصيلات كهربائية مغشوشة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الوزارة شهرت بصاحب منشأة تغش المستهلك وتبيع أفياش وتوصيلات كهربائية مغشوشة بالدمام.

وأعلنت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أنها عاقبت صاحب منشأة تجارية تبيع أفياش وتوصيلات كهربائية مغشوشة، بغرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف”.

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وأكد متحدث التجارة “أنه لايتم التشهير بأي منشأة تجارية ارتكبت مخالفات للأنظمة، إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائي – قطعي الثبوت”.