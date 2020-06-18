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شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والتشهير بصاحب منشأة تبيع توصيلات كهربائية مغشوشة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن الوزارة شهرت بصاحب منشأة تغش المستهلك وتبيع أفياش وتوصيلات كهربائية مغشوشة بالدمام.
وأعلنت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أنها عاقبت صاحب منشأة تجارية تبيع أفياش وتوصيلات كهربائية مغشوشة، بغرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف”.
وأكد متحدث التجارة “أنه لايتم التشهير بأي منشأة تجارية ارتكبت مخالفات للأنظمة، إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائي – قطعي الثبوت”.
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