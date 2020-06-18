شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: عزل مناطق سكن المواطنين فى حالة زيادة إصابات كورونا بينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الكويتى باسل الصباح، أن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين المواطنين الكويتيين، من الممكن أن يؤدى الى عزل مناطقهم، مناشدا كافة المواطنين بالالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعى.



وأضاف الدكتور باسل الصباح - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - قائلا،:"إننا وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى، وكان من المفترض أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، لكن التعامل مع الوباء، لا يكون بناء على التواريخ، بل على الإحصاءات والأرقام، وهناك زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المصابين؛ وذلك بسبب عدم الالتزام بالتوصيات الصحية".



وشدد وزير الصحة الكويتي على أن الوقت الحالي، ليس وقت التجمعات أو الزيارات العائلية، موضحا أن العدوى جاءت بسبب الإخلال بالاشتراطات الصحية، وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، وعدم الحرص على نظافة اليدين وإجراء التجمعات.



وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر اليوم، إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي، وميدان حولي، والنقرة، والقطع المعزولة بخيطان؛ وذلك بعد تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بها، مع استمرار عزل كل من الفروانية، وجليب الشيوخ والمهبولة، علما أن الوافدين يشكلون غالبية سكان تلك المناطق.