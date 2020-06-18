شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشترط تقديم شهادة تفيد بخلو القادمين إليها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر إلزام جميع شركات الطيران التي تقل رحلات إلى الكويت، بطلب إجراء تحليل (p.c.r)، لكل راكب على نفقته الخاصة، يؤكد خلوه من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، قبل صعوده إلى الطائرة.



وأوضح المزرم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/ عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي - أنه يجب أن يكون التحليل، صادر في موعد لا يزيد عن أربعة أيام من تاريخ السفر.

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وأضاف أنه تقرر أيضا أن يقدم الراكب القادم إلى الكويت، شهادة صحية باللغة العربية تفيد خلوه من الإصابة بالفيروس، وتسليمها إلى السلطات الصحية الكويتية، فور وصوله إلى مطار الكويت الدولي.. مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا، الإعلان عن إجراءات وضوابط أخرى للسفر من وإلى الكويت، وفقا لتوصيات السلطات الصحية.



وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا اليوم، بتعديل مواعيد حظر التجول الجزئى في البلاد، لتكون ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع الاستمرار في العمل بالمرحلة الأولى من المراحل الخمس الخاصة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، لحين تحقيق المعدلات والنتائج التي تسمح للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة.



كما قرر السماح بالسفر للكويتيين، على أن يكون ذلك قاصرا في البداية على الحالات الصحية الحرجة، ممن تسمح حالتهم بالسفر وكذلك مرافقيهم، على أن يكون السفر على نفقتهم الخاصة، وكذلك الطلبة الدارسين في الخارج ومرافقيهم، والمواطن أو المواطنة الكويتية، ممن لديه زوج أو زوجة أو إقامة في الخارج، فضلا عن بعض الحالات الخاصة التي تقدرها وزارة الداخلية الكويتية، على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوما، مع توقيع طالب السفر على إقرار بتحمله قيمة علاجه في حالة إصابته بالفيروس.