مصرع 1065 شخصا وإصابة 9708 آخرين خلال 5 أشهر فى حوادث مرورية بالجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 1065 شخصا مصرعهم وأصيب 9708 آخرون فى 7216 حادثا مروريا بالجائر خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري. وبحسب حصيلة أعلنتها اليوم الخميس المندوبية الوطنية للأمن فى الطرق بالجزائر، فإن عدد القتلى انخفض مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بنسبة 16,86 بالمائة، بينما انخفض عدد الجرحى بنسبة 24,83 بالمائة، كما انخفض عدد الحوادث أيضا بنسبة 23,41 بالمائة.

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