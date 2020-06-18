تركيا تخطط لإقامة مزيد من القواعد العسكرية شمالى العراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة أنباء العراق (نينا) اليوم الخميس أن تركيا تخطط لإقامة مزيد من القواعد العسكرية شمالي العراق .

ونقلت الوكالة العراقية عن مسؤول تركي بارز - لم تسمه - القول إن "الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة، لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى.. وهناك بالفعل أكثر من 10 قواعد مؤقتة، وستقام قواعد جديدة".



ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين شمالي العراق - يومي /الأحد/ و/الثلاثاء/ - ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.