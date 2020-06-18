شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن تسجل 4 وفيات و 7 إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا فى اليمن عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و7 إصابات بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 248 والإصابات 909.

من جهتها حذرت الخارجية البريطانية اليوم الخميس، من أن اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة، وأضافت الخارجية البريطانية فى بيان أوردته قناة العربية: "أكدنا للمبعوث الأممي ضرورة التسوية العاجلة للأزمة في اليمن ".

وفى وقت سابق، نقلت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، عن 3 مصادر، أن المملكة العربية السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة فى جنوب اليمن مع تصاعد العنف مع حركة الحوثيين، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالى الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر فى اليمن وحماية قطاعها الصحى الممزق.

وقالت المصادر إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه المملكة العربية السعودية فى نوفمبر الماضى .