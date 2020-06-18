شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر فى محادثات مع مبادرة ديزيرتك بشأن مشاريع طاقة شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، اليوم الخميس، إن الجزائر بدأت محادثات مع مبادرة ديزيرتك الصناعية لإطلاق مشاريع طاقة شمسية محلية.

كانت الجزائر عضو أوبك والمصدرة للغاز أعلنت الشهر الماضي خططا لإقامة محطات طاقة شمسية قيمتها 3.2 إلى 3.6 مليار دولار من أجل إنتاج الكهرباء للسوق المحلية وتصدير الفائض.

يهدف ذلك إلى صيانة صادرات الغاز المستخدم حاليا في إنتاج 98 % من إجمالي الكهرباء، وسط طلب محلي متنام، وأبلغ عرقاب البرلمان أن هذا جزء من استراتيجية تحول وطنية لقطاع الطاقة.

تحاول الجزائر التكيف مع الضغوط المالية عقب تراجع أسعار النفط الخام العالمية مما قلص إيراداتها من تصدير الطاقة، الرافد الرئيسي لمالية الدولة.