السودان: إجازة 10 أيام للعاملين بالوزارات الاتحادية وولاية الخرطوم لمجابهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير شئون مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان السفير عمر بشير مانيس، منح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة 10 أيام، اعتبارا من بعد غد السبت، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، أن مانيس وجه الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم باستثناء من يرون ضرورة استمرار أعمالهم لتسيير المهام الضرورية بالدولة إبان فترة الاجازة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان قرر تمديد حالة الإغلاق وحظر التجول في ولاية الخرطوم، حتى 29 يونيو الجاري، مع إقرار بعض الاستثناءات في قطاعات مُحددة، على أن تستعد القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لاستئناف العمل في المرحلة المقبلة، وفقا للتوجيهات الصحية.
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