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وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 12 وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر مساء اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأمس، أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 11 ألفا و268 مصابا، والوفيات إلى 799 حالة.

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وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 121 حالة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7943 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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