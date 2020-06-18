شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 3 آلاف مدنى بسبب حريق هائل ببساتين كربلاء فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدفاع المدنى العراقى، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 3 آلاف مدنى من 600 منزل، إثر حريق هائل فى بساتين نخيل بمحافظة كربلاء، بحسب روسيا اليوم.

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