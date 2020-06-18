اخبار الخليج

الأردن والبحرين يشددان على رفضهما لأى إجراء إسرائيلى أحادى لضم أراض بالضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبحرين يشددان على رفضهما لأى إجراء إسرائيلى أحادى لضم أراض بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ونظيره البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رفضهما القاطع لأى إجراء إسرائيلى أحادى لضم أراض فى الضفة الغربية، والذى من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء فى -اتصال هاتفى- بين الجانبين جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.


وأكد العاهلان -خلال الاتصال- أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع فى المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

Advertisements


وشدد العاهل البحرينى على أن مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربى ضد هذه الخطوة غير المشروعة، مؤكدا دعم المملكة الكامل لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها.


وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور التاريخي للأردن في مساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهودها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن والبحرين يشددان على رفضهما لأى إجراء إسرائيلى أحادى لضم أراض بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا