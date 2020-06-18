الأردن والبحرين يشددان على رفضهما لأى إجراء إسرائيلى أحادى لضم أراض بالضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ونظيره البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رفضهما القاطع لأى إجراء إسرائيلى أحادى لضم أراض فى الضفة الغربية، والذى من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء فى -اتصال هاتفى- بين الجانبين جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
وأكد العاهلان -خلال الاتصال- أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع فى المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.
وشدد العاهل البحرينى على أن مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربى ضد هذه الخطوة غير المشروعة، مؤكدا دعم المملكة الكامل لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها.
وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور التاريخي للأردن في مساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهودها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
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