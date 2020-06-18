شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكيبس».. تطلق ساعة ذكية اقتصادية بمواصفات مدهشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة ماكيبس ساعتها T20 الذكية المزودة بشاشة منحنية بسعر 80 دولار أمريكياً تقريباً.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية مزودة بشاشة AMOLED قياس 1.5 بوصة بزاوية انحناء تبلغ 72 درجة، وتتيح الساعة التحكم عن طريق المدخلات اللمسية، كما أنها مجهزة بزر على الجانب.

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وتدعم الساعة الجديدة تقنية Bluetooth 5.0، كما تتمتع بحماية جيدة من الغبار والماء وفقا لمعيار الحماية IP67، ويستغرق شحن بطارية الساعة سعة 140 مللي أمبير ساعة خلال ساعتين، لتستمر في العمل لمدة 10 أيام، وقد تمتد لمدة 15 يوماً في وضع الاستعداد.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الساعة الجديدة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، وقياس ضغط الدم، كما يمكن للساعة تسجيل النشاط البدني خلال الحياة اليومية و15 نوعاً مختلفا من أنواع التمارين الرياضية.