شكرا لقرائتكم خبر عن مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. والباحة الأقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة تلتها مدينة الأحساء.

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وأوضحت الأرصاد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، تلتها الأحساء بـ 44.5 درجة مئوية، ثم وادي الدواسر والمدينة المنورة بـ 44 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.