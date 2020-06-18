ضبط منفذ بيع خضروات وفاكهة يضع ملصقات مضللة على المنتجات بالجوف (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، من ضبط منفذ بيع خضروات وفواكه يغش المستهلك بوضع ملصقات مضللة على المنتجات. وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: إنها ضبطت منفذ بيع خضروات وفواكه بمنطقة الجوف، يضع ملصقات مضللة على المنتجات وتحمل ادعاءات مغلوطة. Advertisements وتابعت هيئة الغذاء والدواء، أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقا للنظام.

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