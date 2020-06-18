شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر: الضغوط النفسية خطر كبير على النساء بعد «الثلاثين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من أن يحمل الإنسان نفسه فوق طاقتها من الضغوطات النفسية.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تختلف درجة تحمل الضغوط النفسية من شخص لآخر، بل وتختلف في نفس الشخص من وقت لآخر، فاذا زادت عن طاقته بدأ يشتكي”.
وأضاف الدكتور خالد النمر، أن أشهر أعراض زيادة الضغوط النفسية تتمثل في: كثرة الصداع التوتري، و قلة النوم وتقطعه، وآلام القلب الإنفعالية، ونوبات القولون العصبي، وضيق التنفس، وكثرة التنهدات، وضعف التركيز.
وكشف النمر عن الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بهذه الضغوطات قائلاً : “أكثر من رأيتُ يتأذى عضوياً من الضغوطات النفسية هم النساء، وبالذات من سن ٣٠ إلى ٥٠ سنة”.
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