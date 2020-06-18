وقال سلطان آل سعود، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن المنفذ السعودي مفتوح لمن يرغب في العودة إلى المملكة.
وتابع: "على الراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات إنسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم".
وأضاف السفير السعودي أن "المنفذ البري مفتوح على مدار الساعة للإخوة الكويتيين في الحالات الإنسانية، وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من السلطات في البلدين".
وأوضح: "أما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة، وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر في أسرع وقت... نداء من سفير السعودية لمواطنيه في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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