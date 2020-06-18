الدفاع المدني العراقي: إجلاء 3 آلاف مدني من 600 منزل إثر حريق هائل في كربلاء... صور

وقال الدفاع المدني في بيان: "إن النيران التهمت مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر 250 دونما"، بحسب ما ذكرت وكالة "بغداد الآن" الإخبارية.

​وأضاف: "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة حتى اسندت بفرق إطفاء إضافية من محافظات النجف وبابل لتتمكن من إجلاء 3000 مواطن من سكنة المنطقة بعد أن طوقت النيران وأبعدت خطرها عن 600 دار سكنية".

وأشار إلى أن "الحادث أدى أيضا إلى احتراق مخزن للتمور مشيد من ألواح الچينكو"، منوهاً إلى أن "شدة سرعة الرياح في المنطقة تسببت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل يصعب معها السيطرة عليها بادئ الامر".

وتابع بالقول: "حالياً تم انهاء الحريق من قبل فرق الدفاع المدني بإشراف العميد طاهر حميد محسن مدير دفاع مدني محافظة كربلاء المقدسة وإشراف محافظ كربلاء دون تسجيل إصابات بشرية".