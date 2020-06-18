تشاووش أوغلو وسفير الكويت يؤكدان أهمية تطوير علاقات البلدين

إسطنبول / الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، وسفير الكويت لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، ووصفاها بـ"المتينة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع تشاووش أوغلو مع السفير الزواوي في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، وفق بيان للسفارة الكويتية.

وقال البيان إن الجانبين ناقشا الأوضاع والتطورات الراهنة على الصعيد الإقليمي.



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كما "أكدا على أهمية تطوير العلاقات المتينة بين تركيا والكويت للأخذ بها إلى مستوى جديد في ظل ظروف جائحة كورونا"، وفق البيان.

وتتسم العلاقات التركية الكويتية بالتميز والاستقرار، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، حرص بلاده على توثيق علاقات أكثر رسوخا وتكاملا مع تركيا، وذلك عقب لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فيما أكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، تثمينه عاليا لدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في المنطقة والدور الايجابي الذي تلعبه الكويت في أكثر من قضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.