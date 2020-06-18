كورونا.. 12 وفاة في الجزائر و4 في اليمن

الجزائر، اليمن / الخليج 365
أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 12 وفاة بكورونا، فيما رصد اليمن 4 وفيات بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، أن البلاد سجلت 12 وفاة و117 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 135.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و385؛ منها 811 وفاة، و8 آلاف و78 حالة تعاف.
وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) تسجيل 4 وفيات و41 إصابة، إضافة إلى تعافي 12.
وأوضحت اللجنة في بيان، ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة بالمناطق الخاضعة للحكومة، إلى 909، بينها 248 وفاة، و273 حالة تعافٍ.
ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.
وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و504 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 452 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و453 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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