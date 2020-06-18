تشاووش أوغلو: تقارب بين أردوغان وترامب بخصوص ليبيا

واشنطن/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وجود تقارب بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مشاركته بتقنية "مؤتمرات الفيديو" في ندوة نظمتها لجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي ( غير حكومية مركزها الولايات المتحدة).

وأشار إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد تقدما وتراجعا على فترات عبر الزمن، إلا أن أنها اكتسبت بعدا جديدا مؤخرا في ظل تفشي جائحة كورونا.

ولفت إلى أن أردوغان وترامب في حال من الحوار المكثف منذ تفشي الفيروس.

وبيّن أن إرسال تركيا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة قوبل بإيجابية كبيرة، حيث اعتُبر بمثابة مؤشر مهم على الصديق الحقيقي في الأوقات الحرجة.

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وفيما يخص الشأن الليبي، أوضح تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة باشرت باتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا.

وأردف أن "الرئيس أردوغان اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن سوية بخصوص ليبيا، وقابل ترامب المقترح بإيجابية".

وأضاف: "وعليه، فقد تلقينا تعليمات للعمل المشترك في هذا البلد (ليبيا) على مستوى وزارتي الخارجية، والدفاع، فضلا عن الاستخبارات".

وأكد على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا.

وفي 8 يونيو/ حزيران الحالي بحث أردوغان هاتفيا مع ترامب، المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية.

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