83 حالة.. العراق يسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 83 وفاة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 83 حالة وفاة بكورونا، وألف و463 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 25 ألفا و717، منها 856 وفاة، و11 الفا و333 حالة شفاء.
وأرقام الوفيات المعلنة الخميس، الأعلى على الإطلاق منذ ظهور الوباء بالعراق في فبراير/ شباط الماضي، إذ سجلت البلاد أعلى حصيلة، الأربعاء، بـ61 حالة.
وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي في حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع.
ويفرض العراق حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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