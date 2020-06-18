بريطانيا "قلقة" إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
أعربت بريطانيا، الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك "اكتشاف مقابر جماعية" في مدينة ترهونة بعد تحريرها من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان، ريتا فرنتش، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، الخميس.
وقالت "فرنتش" إن بلادها ترحب بجهود المجلس تجاه المساءلة في ليبيا، وكذلك ترحب بالتزام حكومة الوفاق الوطني في العمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلسها.
وأضافت أن المملكة المتحدة قلقة بشدة إزاء التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا (..) بما في ذلك الهجمات الانتقامية واكتشاف المقابر الجماعية واستمرار الخسائر بين المدنيين.
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