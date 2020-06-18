مباحثات حوثية بريطانية حول الدفع بمسار التسوية في اليمن

اليمن / الخليج 365

جرت مباحثات حوثية بريطانية، الخميس، حول ضرورة الدفع بالمسار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، إن الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، عقد لقاء تلفزيونيا مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية في الشرق الأوسط جيمس كليفرلي والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.



ونقلت القناة عن عبدالسلام قوله: "تم خلال اللقاء مناقشة المسار السياسي والوضع الإنساني وكيفية الدفع بمسار التسوية السياسية (في اليمن)".



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وتأتي هذه المباحثات في ظل تصعيد عسكري بين الأطراف المتصارعة باليمن، منذ أيام، وسط جهود دولية متكررة تهدف إلى جمع المتحاربين إلى طاولة المفاوضات.



ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.



وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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