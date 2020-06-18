مقتل عُماني إثر تعرضه لإطلاق نار على حدود الإمارات

أبو ظبي/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، مقتل أحد مواطنيها إثر تعرضه لإطلاق نار على الحدود مع الإمارات.

وقالت سفارة مسقط لدى أبو ظبي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها تابعت ببالغ الأسف تعرض مواطن عماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات".

وأكدت السفارة، أن الحادث أدى إلى مقتل المواطن (لم تذكر اسمه)، مساء الثلاثاء 16 يونيو (حزيران) الجاري، دون مزيد من التفاصيل.

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وأشارت أنها تتابع كافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في الإمارات وذوي المواطن العماني.

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام خليجية عن ناشطين عمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثهم "عن مقتل مواطن يدعى سيف بن راشد".

وذكر الناشطون، أن "بن راشد قتل برصاص حرس الحدود الإماراتي أثناء محاولته عبور السياج الحدودي الفاصل بين سلطنة عمان ودولة الإمارات".

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات الإماراتية على الحادث حتى ساعة نشر الخبر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.