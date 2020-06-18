قرر السودان، الخميس، إعادة فتح المساجد والكنائس، بولاية الخرطوم، بعد شهرين من إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا.
ووجّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، في بيان، اللجان المختصة بتعقيم المساجد.
كما وجه الأئمة والمؤذنين بتقصير الفترة الزمنية بين الأذان والإقامة، وإغلاق المساجد فور الانتهاء من الصلاة.
وحث مفرح، المصلين على استخدام السجاجيد الخاصة وارتداء الكمامات وتجنب المصافحة.
ودعا إلى تقصير خطبة الجمعة دون الإخلال بشروطها وأركانها، فيما شدد على إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات بالمساجد، حتى إشعار آخر.
كما وجه الوزير السوداني، المطارنة والقساوسة إلى التقليل من الصلوات، والالتزام بكافة الإجراءات الصحية، وتوجيهات وزارة الصحة بصفة عامة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت السلطات، تعليق صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، والقداسات بالكنائس في ولاية الخرطوم ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
وحتى الخميس، سجل السودان 8 آلاف و20 إصابة بكورونا بينهم 487 وفاة، وألفان و966 حالة تعاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. إعادة فتح المساجد والكنائس بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.