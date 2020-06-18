العاشرة خلال 3 أسابيع.. شحنة مساعدات طبية أممية تصل اليمن

اليمن / الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنها قدمت، الخميس، طائرة محملة بالمساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب "يونيسف" في اليمن، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان: "وصلت الدفعة الأولى المكونة من 10 آلاف فحص كوفيد-19 إلى صنعاء اليوم على متن طائرة مستأجرة من قبل اليونيسف بهدف زيادة إمكانيات فحص الفيروس في ظل الارتفاع المتسارع بعدد الحالات في اليمن".

وأضاف: "من المتوقع أن تصل شحنة إضافية مكونة من 8 آلاف فحص إلى عدن (جنوب) خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي تعليقها على وصول الشحنة، قالت ساره بيسلو نيانتي، الممثلة المقيمة لليونيسف لدى اليمن، إن "معدات الفحص هذه ستسمح بإجراء اختبارات كوفيد-19 على نطاق أوسع في جميع أرجاء اليمن وبالتالي التعامل مع الحالات المؤكدة في الوقت المناسب وإنقاذ الأرواح".

Advertisements

وتابعت، حسب البيان: "ستستمر اليونيسف في جلب الإمدادات الحيوية إلى اليمن لدعم جهود الاستجابة وحماية الأطفال ومجتمعاتهم من الجائحة".

ولفت البيان إلى أن "جائحة كوفيد-19 تشكل تحدياً جديداً للعائلات في اليمن حيث يتفاقم الخطر للأطفال والعائلات بسبب المناعة العامة المنخفضة والمستويات المرتفعة من سوء التغذية بين الأطفال وانعدام القدرة على الوصول المنتظم إلى الخدمات الأساسية ".

وكانت وصلت تسع طائرات محملة بمعدات طبية لمواجهة كورونا في اليمن تابعة ليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الإعلامي خلال أقل من 3 أسابيع، حسب مراسل الخليج 365.

وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي الحالات المصابة بكورونا في اليمن إلى 902 بينها 244 وفاة و271 حالة تعاف.

فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات بالفيروس بينها وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء إجمالي عدد المصابين بالوباء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.