تونس.. إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت، ليل الأربعاء/ الخميس، 10 عمليات هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، وألقت القبض على 65 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في هذه العمليات.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرهما الناطق باسم الحرس الوطني بتونس حسام الدين الجبابلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وفي بيان، قال الجبابلي إنه "تم في محافظة نابل (شرق) إحباط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية نحو إيطاليا، وضبط 56 مهاجرا غير نظامي، بينهم ليبي".

وأوضح أن المقبوض عليهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية عبر سواحل نابل إلى إيطاليا.

ولفت إلى أنه تم "حجز 9 زوارق بحرية ودراجتين ناريتين ومبالغ مالية من العملة الأجنبية والتّونسية وكمية من المحروقات".

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وفي بيان لاحق، أفاد الجبابلي بإحباط عملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا في ولاية المنستير (شرق )، وتوقيف 9 أشخاص بينهم 4 نساء، كانوا بصدد المشاركة فيها.

ولم يصدر المسؤول تفاصيل أخرى بهذا الخصوص، ولم يوضح مجمل جنسيات المقبوض عليهم في عمليات الهجرة الـ10.

والأسبوع الماضي، أودى غرق مركب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي تونس بحياة 61 شخصا.

وتزايدت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا منذ عام 2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.

وحسب أرقام رسمية، فإن "22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية".

وتعد البطالة والظروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية، من أكثر الأسباب التي تدفع فئة الشباب في تونس أو في دول إفريقية إلى الهجرة عبر السواحل التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.