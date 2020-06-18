اليمن.. "الانتقالي" ينفي تسلم مبادرة سعودية لحل الأزمة مع الحكومة

اليمن / الخليج 365

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، الخميس، تسلم أي مبادرة سعودية لحل الأزمة مع الحكومة اليمنية.

وقال بيان مقتضب صادر عن الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي: "ننفي استلام أو مناقشة المجلس لأي مبادرة سعودية بشأن تفعيل اتفاق الرياض".

وأضاف: "كما تنفي الشؤون الخارجية للمجلس التوصل لأي اتفاقات (مع الحكومة اليمنية) حتى اللحظة".

واتهم البيان الحكومة وفق اتفاق الرياض برفض تنفيذ التزاماتها، وعلى رأس ذلك تغيير الحكومة، والانسحابات الفورية من محافظتي أبين وشبوة (جنوب)".

وخلال الساعات الماضية، تداولت وسائل إعلام دولية ومحلية خبرا مفاده أن السعودية قدمت مبادرة لإنهاء الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت هذه الوسائل بأن "المقترح السعودي يتضمن وقف التصعيد والقتال في أبين وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية".

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ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل الجانب السعودي أو الحكومة اليمنية حول هذا الأمر.

وخلال الأيام الماضية، تزايدت حدة الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد استيلاء الأخير السبت على حاويات مالية تتبع البنك المركزي في مدينة عدن.

وفي اليوم ذاته، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي تنصل بشكل كامل عن اتفاق الرياض ما يهدد بفشله التام، مطالبا المجتمع الدولي إلى تنصيف المجلس المدعوم إماراتيا ب"المتمرد" والفاقد لأي شرعية".

وتشهد محافظة أبين، مواجهات بشكل متكرر بين القوات الحكومية والانتقالي الجنوبي، عقب إعلان المجلس الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية نهاية أبريل/ نيسان الماضي؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من كل طرف على الأقل.

ووقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.

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