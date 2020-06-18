إصابة 3 لاجئين سوريين في حريق شمالي لبنان

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، الخميس، إثر اندلع حريق في مخيم للاجئين السوريين، شمالي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن حريقا اندلع في 5 خيام للاجئين السورين على طريق البوبلي في بلدة ببنين-العبدة، في محافظة عكار.

وذكرت أن الحريق أسفر عن إصابة 3 من اللاجئين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الدخان، نقلتهم أطقم الطليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى "الخير" في مدينة المنية (شمال).

وأشارت أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق، فيما تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه.

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وناشدت العائلات السورية المتضررة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدتها في ترميم خيمها التي التهمتها النيران، حسب المصدر ذاته.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى "المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية). بينما تقدّر الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.

وفي 2017، صعّدت السلطات اللبنانية مطالبتها بعودة اللاجئين إلى بلادهم وضغطت على المفوّضية لتنظيم عمليات العودة رغم النزاع المستمر في سوريا والمخاوف المبررة من الملاحقة لدى العديد من اللاجئين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.