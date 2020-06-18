الخطوط القطرية تزيد رحلاتها إلى الولايات المتحدة مننتصف يوليو

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، الخميس، زيادة عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، بنحو 39 رحلة أسبوعيا بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل إلى 6 وجهات مختلفة.



وأضافت الناقلة الوطنية لقطر، في بيان، أن التوسع بالرحلات سيمكن مسافريها من زيارة مئات المدن الأمريكية بفضل شراكاتها مع الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط جيت بلو الجوية.



وحسب البيان، تستأنف "القطرية" رحلاتها إلى مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك اعتباراً من 19 يونيو/ حزيران الجاري، وسيزداد عدد الرحلات إلى 10 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو المقبل.



وتضم الوجهات الجديدة كل من بوسطن ولوس أنجلوس وواشنطن، اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز المقبل، إضافة إلى الوجهات التي تعمل حالياً شيكاغو ودالاس فورت وورث.



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ومطلع الشهر الحالي، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، استئناف قطاع الطيران لأعماله تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك في حال الالتزام بخطط إعادة الإطلاق.

وقال إياتا، إن عودة النشاط يتطلب جهد وتعاون ما بين شركات الطيران والمطارات والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.

ويعتمد قرار عودة شركات الطيران لمزاولة أعمالها، على تقييم الحكومات للمخاطر للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر وضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية المبنية على حقائق وأسس علمية تخفف من خطر انتقال الفيروس بين الدول.



وأدت أزمة "كورونا" إلى تراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات.

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