كورونا.. 48 وفاة بالسعودية و4 في قطر و3 بالإمارات

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، تسجيل 48 وفاة بكورونا، فيما رصدت قطر 4 وفيات بالفيروس، وتسجيل 3 في الإمارات.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، 48 وفاة، و4 آلاف و757 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 145 ألفا و991، بينها 1139 وفاة، و93 ألفا و915 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة 4 وفيات و1.267 إصابة بالفيروس.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 84 ألفا و441، بينها 86 وفاة، و63 ألفا و642 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات و388 إصابة بكورونا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 43 ألفا و752، بينها 298 وفاة، و30 ألفا و241 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و476 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 452 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و444 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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