الموارد البشرية توقف التوظيف على كافة البنود في الجهات الحكومية حتى نهاية العام

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إيقاف التوظيف على كافة البنود في الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2020، وذلك إشارة إلى الأمر الملكي الكريم برقم 52745 في شهر رمضان من العام الحالي.

وطالب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، الجهات الحكومية، في حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف أن تقدم الجهة المعنية طلبها إلى لجنة مكونة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبا المسؤولين والمختصين في تلك الجهات بالالتزام بما قضى به الأمر الملكي المشار له من تاريخه، وفقاً لـ «الوطن».

وكان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، قد أوضح خلال الشهر الماضي أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة وتداعياتها بأقل الأضرار الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة.