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نصيحة مهمة من «الطيران المدني» للوقاية من كورونا داخل الطائرة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «الطيران المدني» للوقاية من داخل الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق التباعد داخل الطائرات للوقاية من تفشي (كوفيد 19).

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تأكّد من تطبيق التباعد الموصى به داخل الطائرة.. نعود بحذر مع أمنياتنا للجميع برحلة آمنة”.

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وأضافت الطيران المدني، أنه ينصح بترك مسافة آمنة بين المقاعد بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي الموصى به داخل الطائرة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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