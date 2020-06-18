شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «الطيران المدني» للوقاية من كورونا داخل الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق التباعد داخل الطائرات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تأكّد من تطبيق التباعد الموصى به داخل الطائرة.. نعود بحذر مع أمنياتنا للجميع برحلة آمنة”.

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وأضافت الطيران المدني، أنه ينصح بترك مسافة آمنة بين المقاعد بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي الموصى به داخل الطائرة.