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شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «الطيران المدني» للوقاية من كورونا داخل الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق التباعد داخل الطائرات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تأكّد من تطبيق التباعد الموصى به داخل الطائرة.. نعود بحذر مع أمنياتنا للجميع برحلة آمنة”.
وأضافت الطيران المدني، أنه ينصح بترك مسافة آمنة بين المقاعد بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي الموصى به داخل الطائرة.
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