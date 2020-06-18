شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: احتمالية وجود موجة ثانية لـ«كورونا» أمر وارد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن احتمالية وجود موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أمر وارد في مثل هذا النوع من الأمراض الوبائية.
وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، أن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل معها.
وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن المملكة تقوم دوماً بأعمال مسح وتقص في كل مرحلة للفيروس، وكانت من الدول الأوائل التي اتخذت الإجراءات المناسبة لكافة المراحل، مضيفا أن الموجات إن حدثت ستكون تحت السيطرة والتحكم فيها سيكون مؤثرا، بمشيئة الله.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (4757) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2253) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (145991) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (93915) حالة.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية.
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