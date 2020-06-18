السعودية : التدخل الإيراني - التركي في العراق "انتهاك سافر"

وصفت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس التدخل الإيراني - التركي في العراق بأنه "انتهاك سافر" ، معلنة وقوفها إلى جانب بغداد في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها .
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم ، عن إدانة المملكة " وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية".
واعتبرت أن ذلك يعد "عدوانا وتدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية"، و"انتهاكًا سافرا لأراضيها"، و"تهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي"، و"مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".
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